Premium Sterren

Doodgestoken rapper Drakeo the Ruler (28) moest ’altijd over zijn schouder kijken’

Rapper Drakeo the Ruler werd afgelopen zaterdag backstage neergestoken tijdens het Once Upon a Time Festival in Los Angeles. De 28-jarige Amerikaan zou daar net als grote namen Snoop Dogg, Ice Cube en 50 Cent een optreden geven. Het overlijden komt in de hiphopwereld niet als een verrassing: Drakeo ...