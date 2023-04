Duitse regeringspartij wil kerncentrales toch als reserve open

Dat definitieve einde is voor de winter al uitgesteld wegens de energiecrisis. De voorzitter van de FDP in Nedersaksen, Konstantin Kuhle, betoogt dat „de redenen waarom vorig jaar werd besloten toch door te gaan met de kerncentrales nog steeds geldig zijn.” Hij ziet in een gesprek met persbureau dpa „niet waarom de argumenten die vorig jaar werden aangevoerd voor het openhouden van de centrales, voor de komende winter opeens niet meer kloppen.”

FDP-fractieleider Christian Dürr riep dinsdagavond al in een tv-programma de coalitiepartners (SPD en Groenen) op de laatste drie kerncentrales niet nu te sluiten. Sluiting zou de reeds hoge elektriciteitsprijzen nog verder opdrijven, niet alleen in Duitsland. De centrales die vanaf zaterdag geen stroom meer zouden gaan leveren voor het energienetwerk, staan in Nedersaksen aan de rivier de Eems ten noordoosten van onze grens bij Oldenzaal (Emsland), ten noorden van München (Isar 2) en in het zuidwesten van Duitsland bij Kirchheim aan de rivier de Neckar (Neckarwestheim 2).

Jetten blijft bij besluit

Nederland wil juist twee kerncentrales gaan bouwen, nu het gas ’uit is’. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) blijft bij dat plan, zei hij woensdag nog.

Een meerderheid van de Duitse bevolking is het niet eens met sluiting van de laatste kerncentrales in Duitsland, kwam eerder naar voren uit een peiling die de krant Bild am Sonntag heeft laten doen. 52 procent staat niet achter het besluit. Van de ondervraagden was 37 procent wel voorstander en de rest had geen mening.

Door de oorlog in Oekraïne en de sterk gedaalde gasleveringen uit Rusland schoten de energieprijzen vorig jaar hard omhoog en waren er zelfs zorgen over gastekorten in de winter. De kerncentrales hielpen met voldoende stroomvoorziening aan huishoudens en bedrijven. Critici zeggen dat Duitsland met het besluit om volledig van kernenergie af te stappen de rug toekeert naar een betrouwbare en betaalbare manier van energievoorziening.