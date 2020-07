Negen arrestaties bij grote politieactie havengebied Vlissingen

Ⓒ Provicom Multimediadiensten

VLISSINGEN - Bij een groot politieonderzoek naar de invoer van cocaïne in het havengebied van Vlissingen zijn woensdagochtend negen verdachten aangehouden. Ook worden op dit moment dertig locaties doorzocht, in onder meer Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. Daarbij zijn ruim vierhonderd agenten ingezet, aldus de politie.