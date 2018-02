Burgemeester staat DNA af in moordzaak Nicky

Nicky, destijds elf, werd in augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden.

Officieel start zaterdag de grootschalige DNA-afname in met name Brunssum, Heerlen, Landgraaf en het dorpje Heibloem waar Nicky toen woonde. In totaal wordt vanaf dat moment drie weken lang DNA afgenomen van 21.500 mannen, die daarvoor een uitnodiging kregen. Burgemeester Vlecken is zelf zondag aan de beurt om DNA af te staan. Al het verzamelde erfelijk materiaal wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky Verstappen. „Een gigantische operatie”, zei een woordvoerder van de politie donderdag.

In oktober vorig jaar werd bij 1500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. Tot nog toe is bij hen volgens de politie geen match gevonden.

Zes afnamelocaties

Het DNA wordt ingezameld in zes afnamelocaties, in politiejargon ook wel ’straten’ genoemd. In Brunssum zijn 400 mannen opgeroepen, in Landgraaf 14.000, in Heerlen 4100. In Heibloem worden 400 mannen verwacht, in Kerkrade 600 en elders in Limburg nog eens 1200. Buiten Limburg kregen een kleine 800 mannen een oproep om DNA af te staan. Het gaat daarbij om mannen die indertijd in de buurt van het zomerkamp woonden.

Bij de DNA-afname zijn dagelijks honderd medewerkers van de politie in Limburg betrokken.