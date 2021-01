Duizenden betogers opgepakt in Rusland, onder wie vrouw Navalny

Protestmonitorgroep OVD-Info meldt dat 2291 mensen zijn opgepakt, onder wie 520 betogers in Moskou. Daar staat de oproerpolitie klaar om betogers de weg te versperren als ze naar het kantoor van veiligheidsdienst FSB willen trekken. De politie heeft in de hoofdstad ook meerdere metrostations laten afsluiten.

In het stadscentrum verzamelden zich honderden betogers. Zij scandeerden leuzen als „vrijheid” en „Poetin is een dief” terwijl ze richting de gevangenis trokken waar Navalny wordt vastgehouden. De politie gebruikte luidsprekers om mensen te waarschuwen dat ze deelnamen aan een protest dat was verboden vanwege de coronamaatregelen.

De autoriteiten hadden vergelijkbare voorzorgsmaatregelen genomen in de tweede stad van het land, Sint-Petersburg. Ook daar waren metrostations dicht en stonden overal politievoertuigen. „Het hele centrum is afgesloten”, concludeerde een vrouw die met haar dochter wilde demonstreren. „En tegen wie is dit allemaal gericht? Tegen hun eigen volk?”

De eerste confrontaties tussen politie en betogers waren gemeld in het Russische Verre Oosten. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. „Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden”, zei een 25-jarige student. Ook in steden als Novosibirsk, Tomsk en Jakoetsk waren protesten.

Afgelopen weekend deden tienduizenden Russen mee aan protesten voor de vrijlating van de bekende tegenstander van president Vladimir Poetin. Toen arresteerde de politie naar schatting zo’n 4000 mensen. Inmiddels hebben belangrijke bondgenoten van Navalny huisarrest opgelegd gekregen. Een Russische rechter besloot vorige week dat ook Navalny voorlopig blijft vastzitten.

De autoriteiten arresteerden Navalny op een vliegveld in Moskou toen hij deze maand terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. De Russische autoriteiten verwijten de politicus dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd.