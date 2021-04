Voor moord veroordeelde Amsterdammer opgepakt in België

De politie heeft, onder meer via Opsporing Verzocht, meerdere keren om informatie gevraagd over de verblijfplaats van de verdachte. Dankzij nieuwe info wist de politie de man donderdag te lokaliseren. Een Belgisch politieteam deed de aanhouding donderdagavond in samenwerking met Nederlandse politieteams. De man verzette zich daarbij hevig maar kon snel worden overmeesterd, aldus de politie. Aan België is om overlevering van de verdachte gevraagd.

Drugsdeal

Het dodelijke schietincident was op 21 december 2019, in een woning aan het Stadhuisplein in Almere. Het ging vermoedelijk om een drugsdeal die uitmondde in een schietpartij. Het slachtoffer, een 35-jarige man uit Utrecht, raakte ernstig gewond en overleed even later ter plaatse.

Een verdachte, de 21-jarige El M., kon al snel worden aangehouden. De identiteit van de tweede verdachte, de 26-jarige Amsterdammer, was wel bekend bij de politie, maar hij bleef lange tijd voortvluchtig. Toch kwam de zaak al wel voor de rechter. Beide verdachten werden begin dit jaar veroordeeld tot veertien jaar cel.

Volgens de Nationale Opsporingslijst wordt Ben H. ook verdacht van het beramen van een roofmoord op een vermoedelijke drugshandelaar in Almere. Hij is eerder veroordeeld voor onder meer wapenbezit en een mislukte woningoverval. Ben H. staat te boek als vuurwapengevaarlijk.