’Gevestigde media zijn dol op moordpartijen’

Loesch stelt dat de verontwaardiging over schietpartijen selectief is. Ze reageerde op de ontsteltenis in het land na een bloedbad op een middelbare school in Florida afgelopen week. De media springen er volgens Loesch op want „als het bloedt, dan voedt het” hun ratings.

De ’vuurwapenlobby’ NRA keert zich fel tegen personen of instellingen die de moordpartij in Florida aangrijpen om aan te dringen op beperking van het wapenbezit. De NRA stelt zich tot doel te voorkomen dat het ’grondrecht om wapens te hebben’ wordt aangetast.