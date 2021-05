Volop genieten van lentezon: ’Ik teken ervoor!’

Rondom de Grote Markt in hartje Groningen zitten de eerste zonaanbidders ’s ochtends al te genieten, ruim voordat de grote drukte volgt.

’Tijd voor plezier’

Eigenaar Gaaijo Miedema van café-restaurant Het Goudkantoor heeft er zin in. „Het is een bizarre tijd voor iedereen, we waren een jaar dicht. Maar nu is het weer tijd voor plezier, voor de gasten en ook voor de medewerkers.”

Vanwege de afstandsregel zegt Miedema zijn terras ruimer te mogen opstellen. Hij ziet ernaar uit dat hij straks ook weer gasten binnen mag ontvangen in het kenmerkende monument. „We kunnen dan weer goed uit de voeten.”

Lees verder onder de foto.

Drie generaties op het terras: vl.n.r. Marijke Feenstra, Marijke Sangers en Fredda Sangers. Ⓒ De Telegraaf

’Dagje uit’

Op het terras zitten drie Friese gasten. „We doen een dagje Groningen. Mooi dat de temperaturen omhoog gaan en het droog is”, zegt Marijke Sangers (19) uit Kollum die met haar familie geniet van een drankje. „Drie generaties”, aldus oma Marijke Feenstra. Moeder Fredda Sangers (48) lacht: „Heel leuk, even een dagje uit. We hebben een boerenbedrijf, daar wordt nu juist hard gewerkt.”

Bij het Harbour Café bij de Oosterhaven maakt gastheer Rogier Koster (20) de tafeltjes gezellig met een bloemetje. „Ik heb er veel zin in. Dit is mijn eerste werkdag na de lockdown. Dat maakt het extra fijn. Het kan weer! We zijn er klaar voor.”

Lees verder onder de foto.

Bij het Harbour Café maakt gastheer Rogier Koster de tafeltjes gezellig. Ⓒ De Telegraaf

Varen

Ook in en rond de jachten en andere boten is het zonnige genieten weer begonnen, blijkt op het water van de Oosterhaven. „Als het zo blijft met het weer zoals nu, dan wil ik er wel voor tekenen”, stelt Rinus van Stee (65) uit Zeeland.

„Dit is zo heel mooi. Fijn op het water te zijn.” Hij en zijn zwager Hans Kolff (76) varen met hun boten drie weken samen op door het land. Ze zitten bij te praten in de haven aan dek bij Van Stee, ’de vrouwen zijn aan het winkelen’. Kolff komt uit Drenthe en is dus nog niet heel ver van huis: „Het was van de week zulk slecht weer, maar dit is heerlijk. Morgen varen we weer door!”

Lees verder onder de foto.

Rinus van Stee (links) en Hans Kolff maken een boottochtje. „Fijn op het water te zijn.” Ⓒ De Telegraaf

Bekijk ook: Nederland kent koudste lente sinds 2013

Kamperen

Camping Stadspark is een paar kilometer verderop in de Martinistad te vinden. Beheerder Nathan Uiterwaal is positief: „De zon is er weer, de bezetting is redelijk. De mensen doen graag een rondje stad.” De komende periode staat iedereen weer paraat, stelt ook collega-beheerder Jan-Willem Swieter. „Het is mooi de velden hier zo weer te zien met onze gasten.”

„We zijn er een dag, 24 uur in Nederland, dat kan volgens de coronaregels”, zegt Jonas Lutjens (20) uit het Duitse Norden. „We kwamen gisteren aan om de stad te bekijken. Later komen we vast wel weer eens terug.”

Lees verder onder de foto.

Campingbeheerder Nathan Uiterwaal: „De mensen doen graag een rondje stad.” Ⓒ De Telegraaf

’Veel fietsen’

Bart Eelman is dit weekend met zijn ouders en dochter Kirsten (1,5) op de camping in het Stadspark. „Dat doen we vaker”, zegt Barts vader Wimpiet. „Het is een mooie plek en omgeving. Dat het nu mooi weer is, maakt het nog fijner.”

Barts moeder Liesbeth loopt een eindje verderop met haar andere kleindochter Jessie (3). „We komen hier graag logeren bij onze zoon en met het mooie weer gaan we weer heel veel fietsen. We kunnen er weer op uit.”