Plastic nekt otter in de Nieuwkoopse Plassen

Op de beelden is te zien dat twee jonge otters en hun moeder uit het water komen, één van de jongen heeft duidelijk een soort ring of band om zijn nek. Volgens Pietersen is het aannemelijk dat het dier in de ring is gezwommen en het stuk plastic vervolgens vast is komen te zitten. Het dier is naar schatting tien maanden oud, en nog niet volgroeid. Als de otter nog groter wordt, kan het irriteren en infecties geven. Ook kan het zijn luchtpijp afknellen, aldus Natuurmonumenten.

Ⓒ Natuurmonumenten

Er is nagedacht over een eventuele reddingsactie, maar het is nog maar de vraag of dat succesvol zal zijn. Het is nog maar de vraag of het dier zich laat vangen: „Een schuwe otter vangen in 1400 hectare gebied is bepaald geen gelopen race. Probeer maar eens de juiste te vangen.” Hij drukt mensen op het hart om vooral niet zelf naar de otter te gaan zoeken.

"Dit wil toch niemand op zijn geweten hebben?"

De boswachter roept iedereen op om eigen afval gewoon mee naar huis te nemen. „Hopelijk is dit voor veel mensen een wake-up call. Dit wil toch niemand op zijn geweten hebben? Plastic hoort echt niet in onze natuur thuis!”