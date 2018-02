Tweede Kamer stemt voor afschaffen referendum

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU spraken in het regeerakkoord al af dat ze van het raadgevend referendum af willen. Volgens die partijen heeft het instrument niet gebracht wat er van verwacht werd. Ook de SGP stemde voor afschaffing van het referendum.

Ondanks fel protest tegen dit plan, zette een Kamermeerderheid door. Het raadgevend referendum is hiermee niet direct afgeschaft. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de zogenoemde intrekkingswet voordat dat het geval is.

Zeker nog één referendum

Nederland gaat in elk geval 21 maart nog naar de stembus voor een raadgevend referendum. Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen wordt er dan gestemd over de vraag wat men vindt van de ’aftapwet’. Het zou kunnen dat 50Plus ook nog een referendum afdwingt over de ’aflosboete’. De partij moet dan wel op tijd genoeg steunbetuigingen krijgen.

De gehele oppositie wilde dat er ook nog een referendum afgedwongen zou kunnen worden over het afschaffen van het raadgevend referendum zelf. De coalitie wilde daar echter niet aan. En voorstellen van de oppositie daartoe hebben het zojuist in de stemming niet gehaald.

’Bindend wel’

Het protest van de oppositie was vooral gericht tegen D66. Die partij heeft immers jarenlang gestreden voor de invoering van referenda. En nu draait de partij het middel de nek om. D66 zegt tegenwoordig wel voor een bindend referendum te zijn, maar niet voor dit raadgevende referendum.