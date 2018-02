Wachten op oorlog

Een Israëlische soldaat bij de plaats Metula loopt langs zijn tank die uitkijkt over de grens met Libanon. Ⓒ AFP

Het noorden van Israël verkeert in permanente zekerheid en onzekerheid. Zeker is dat er een oorlog uitbreekt met Hezbollah aan de andere kant van de Libanese grens. En dat die veel heftiger zal worden dan de vorige oorlog in 2006. Maar de grote vraag is wanneer?