Stikstofcrisis: ’Dieselbusje van de weg met slooppremie’

Dieselbusjes stoten meer stikstof uit dan personenauto’s die op benzine rijden. Met slooppremies denkt het kabinet eigenaren te kunnen verleiden om hun voertuig in te ruilen voor een ’schoner’ exemplaar.

De regeringspartijen en een groot deel van het kabinet hebben woensdag doorrekeningen van de plannen besproken. De maatregelen moeten helpen om op korte termijn de woningmarkt vlot te trekken. Er wordt naar verwachting niet vandaag al een knoop doorgehakt.

Op de rem

Ook een algemene verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op alle wegen ligt als optie op tafel. Daarnaast is er een variant waarbij slechts in bepaalde delen van het land moet worden afgeremd.

Voor de landbouw heeft het kabinet al bestaande plannen, zoals het ’warm saneren’ van varkensboeren. Mogelijk komt er nog een schepje bovenop. Er ligt een half miljard euro op de plank voor dit soort ingrepen. Een ander idee is een aanpassing in het voer, waardoor de ammoniak uit mest zou worden verminderd en snelle aanpassingen in stalsystemen.