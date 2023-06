Militair slaat medewerker Drie Gezusters in Groningen knock-out op terras

Volgens een getuige was de groep militairen (in burgerkleding) wat aan het vieren op het terras. Het volume nam toe tot een medewerker van De Drie Gezusters vroeg of het misschien wat zachter kon. Een van de militairen sloeg daarop de ober hard op het hoofd.

Ambulance

„Hij viel bewusteloos neer. Daarna verlieten zes militairen snel het terras en liepen richting De Nieuwe Markt waar ze uit het zicht verdwenen. De medewerker werd met een ambulance afgevoerd.” Niet veel later arriveerde de marechaussee (militaire politie) op de Grote Markt voor onderzoek.

De bedrijfsleider van de Drie Gezusters bevestigt dat er een incident was. „Dat is nu in onderzoek en daar wil ik het bij laten.”

De marechaussee laat weten dat de dader diezelfde avond nog is aangehouden. „We hebben gisteravond een militair in het centrum van Groningen aangehouden voor mishandeling. Hij zit nog steeds vast en we hebben de zaak in onderzoek”, zegt een woordvoerder.