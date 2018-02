Bejaarden willen eens wat anders en krijgen paaldansshow

Zo’n dertig gepensioneerden, zowel mannen als vrouwen, hadden gevraagd om ’wat anders’. Ze hadden het wel gehad met tuinieren en alle kunstworkshops. Een paaldansshow leek hen echter wel wat.

Het management had daar geen enkel probleem mee. Er werd een paal geïnstalleerd in de kamer, waarna de jonge vrouwen in hotpants en bikini’s een showtje weggaven. Muziek van Abba en de film Singing in the Rain (1952) kwam uit de luidsprekers.

„Onze danseressen traden niet eerder op voor mensen van die leeftijd”, vertelt de eigenaresse van de paaldansschool aan Daily Mail. „We krijgen veel kritiek, maar paaldansen is een sport. En we hebben een show weggegeven die geschikt was voor een verzorgingstehuis.”

De show was een succes; de paaldanseressen mogen binnenkort terugkomen.