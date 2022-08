Nederlanders op de vlucht voor verwoestende bosbranden in Frankrijk: ’We werden wakker van gegil’

Binnenland

Vier gewonden bij brand in arbeidsmigrantenhuis in Gelderse Velp

Bij een grote brand in een arbeidsmigrantenhuis in het Gelderse Velp zijn vier mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar is nog aan het nablussen. De veiligheidsregio weet „voor 99 procent zeker” dat niemand is achtergebleven in het...