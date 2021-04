Crisis aan de Amerikaanse grens, ’Trump deed tenminste iets’

Immigranten staan bij de oever van de Rio Grande in de rij om Amerika binnen te mogen. Ⓒ Foto’s AFP, De Telegraaf

McAllen - Duizenden migranten uit landen als El Salvador, Honduras en Guatemala proberen via de Mexicaanse grens Amerika binnen te komen. De cellen van de grenspolitie zitten bomvol. Republikeinen geven president Biden en zijn zachte toon de schuld. De Rio Grandevallei in Texas is een van de immigratiehotspots. De grenspolitie en vrijwilligersorganisaties zetten daar alle zeilen bij.