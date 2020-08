Sms-bom in zedenzaak Roden

Dit is het beeld dat de politie verspreidt van de verdachte. Ⓒ Politie.nl

RODEN - De politie in Drenthe heeft vrijdag een zogenoemde sms-bom verstuurd, in het lopende onderzoek naar een ernstige zedenzaak. Het gaat om de 2300 toestellen van mensen die op 15 juni rond 16.30 uur in of rond de kruising van de Aukemastraat en de Scharftlaan in Roden waren, toen daar een jong kind werd misbruikt. Hoewel er beelden zijn van een verdachte, is die na 1,5 maand nog altijd niet aangehouden.