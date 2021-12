Celstraffen en jeugd-tbs voor broers die Lotte (14) doodden

Het misdrijf vond plaats op zondag 10 januari van dit jaar. Na een anoniem telefoontje, dat later afkomstig bleek te zijn geweest van de vader van de jongens, trof de politie het lichaam van Lotte aan in een sloot bij een bedrijvenpark aan de rand van Almelo. Het meisje bleek te zijn gewurgd.

Algauw werden de twee broers en hun vader opgepakt. De jongens hadden onafhankelijk van elkaar een relatie met Lotte gehad. De oudste had onenigheid met haar gekregen toen ze een naaktfoto van hem, die hij haar had toegestuurd, met vriendinnen had gedeeld. Ook had ze hem verteld dat ze zwanger van hem was geraakt, wat achteraf niet waar bleek.

Ruzie

De oudste broer had op die zondag in januari met haar afgesproken. Ook de jongere broer ging mee. Er ontstond een ruzie waarbij stevige klappen werden uitgedeeld. Uiteindelijk zou de oudste broer haar hebben verwurgd. De jongste broer had echter „nauw en bewust” met hem samengewerkt, waardoor ze volgens de rechters gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de dood van Lotte. Ze hadden het lichaam van Lotte een sloot ingeschopt en afgedekt met riet en maaiafval. Ook dat ze geprobeerd hadden het lichaam te verbergen, namen de rechters hen zeer kwalijk. Van een vooropgezet plan, wat moord zou hebben betekend, was volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechters geen sprake geweest, wel van doodslag.

Strafeis

Hoewel de broers aanvankelijk ontkenden, stapelden de bewijzen tegen hen zich snel op. Op beelden van beveligingscamera’s was te zien hoe ze met Lotte op de scooter naar de plek des onheils reden en hoe ze later bij een tankstation hun kleding schoonspoten. Ook DNA-sporen maakten deel uit van de bewijslast. Een precies beeld van wat zich heeft afgespeeld ontbreekt echter volgens de rechters, omdat de twee voortdurend wisselende verklaringen aflegden. „Daardoor blijven de ouders van Lotte met vragen achter waarop ze geen antwoord hebben gekregen en wordt het verwerkingsproces er voor hen nog moeilijker op.”

De straffen komen overeen met de eisen van het OM. Aangezien de broers al bijna een jaar vastzitten, kan de jongste binnenkort al aan zijn psychiatrische behandeling beginnen. Volgens deskundigen kampen de twee met ernstige en complexe ontwikkelingsproblematiek. Of de vader ook nog als verdachte geldt en wordt vervolgd, is nog niet duidelijk.