Smokkelboot kapseist, meerdere doden

Het ongeluk gebeurde zondagochtend voor de kust van San Diego, waarbij alle opvarenden van het 12 meter lange vaartuig in het ruige water sprongen terwijl de boot uiteenviel, melden getuigen.

„Het was een smokkelboot. De douane ondervraagt een man waarvan we denken dat hij de leiding had. Smokkelaars geven niets om de mensen die ze uitbuiten, het enige waar ze om geven is winst. Ze hadden onvoldoende veiligheidsuitrusting en dit schip was duidelijk zwaar overbevolkt”, vertelde Jeffery Stephenson van de Amerikaanse Douanedienst.

De opvarenden waren waarschijnlijk migranten die illegaal de Verenigde Staten probeerden binnen te komen, zei Stephenson.

Duikteams zijn in de omgeving van het incident nog op zoek naar eventuele slachtoffers.