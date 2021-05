LIVE | VS versoepelen coronaregels voor gevaccineerde mensen: mondkapjes weg en afstand houden niet meer nodig

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van woensdag 12 mei.

20.55 -VS versoepelen coronaregels voor gevaccineerde mensen

Gevaccineerde Amerikanen hoeven in meeste gevallen geen mondkapjes meer te dragen of afstand te houden tot andere mensen. Ook tussen grote groepen mensen of in gebouwen zijn die voorzorgsmaatregelen volgens gezondheidsdienst CDC vaak niet meer nodig, berichten Amerikaanse media.

Het CDC versoepelt de richtlijnen nu een groot deel van de Amerikanen is ingeënt tegen het coronavirus. Meer dan 117 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat komt volgens de krant Washington Post neer op ongeveer 35 procent van de bevolking.

De gezondheidsdienst hoopt dat de aanpassing van de richtlijnen tot gevolg heeft dat meer mensen zich laten vaccineren. Amerikanen krijgen wel het advies om mondkapjes te blijven dragen in onder meer treinen, vliegtuigen, luchthavens en in andere transportknooppunten. Ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen blijft dat advies van kracht.

Het CDC benadrukt dat gevaccineerde Amerikanen ook op andere plaatsen niet automatisch hun mondkapjes kunnen thuislaten. Overheden of bedrijven kunnen nog steeds besluiten om het dragen van die beschermingsmiddelen verplicht te stellen.

20.15 - Amazon biedt bonus aan nieuwe werknemers met coronavaccin

In de Verenigde Staten gaat Amazon een bonus van honderd dollar geven aan nieuwe personeelsleden die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Amazon is bezig met wervingscampagne voor nieuw personeel en wil de komende tijd 75.000 nieuwe werknemers aannemen in Amerika.

Mensen die al in dienst zijn bij het bedrijf, kregen eerder al veertig dollar per prik.

19.35 - Gouverneur Florida belooft overtreders coronaregels gratie

Florida gaat gratie verlenen aan inwoners die zijn bestraft voor het overtreden van coronaregels. Die hadden volgens gouverneur Ron DeSantis niet bindend moeten zijn.

De Republikein maakte bij Fox News bekend dat hij gratie verleent aan de eigenaar van een sportschool. Mike Carnevale en zijn vrouw Jillian hadden onder meer nagelaten klanten mondkapjes te laten dragen en zijn meerdere keren opgepakt.

DeSantis vond dat veel te ver gaan. Hij kondigde aan niet alleen het echtpaar te helpen, maar ook de straf te laten kwijtschelden van andere inwoners van Florida die zijn bestraft voor vergelijkbare vergrijpen.

De gouverneur haalde eerder deze maand al een streep door beperkingen die lokaal waren ingesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen zijn volgens de politicus overbodig omdat nu volop vaccins beschikbaar zijn.

DeSantis wordt gezien als een mogelijke presidentskandidaat voor 2024. Hij woonde vorige week in Texas een bijeenkomst bij met geldschieters van zijn partij. Daar vergeleek een aanwezige hem goedkeurend met oud-president Donald Trump. „Maar dan zonder de scherpe randjes.”

16.25 - Eindhoven: blijf weg uit de binnenstad

De gemeente Eindhoven roept mensen op donderdagmiddag weg te blijven uit de binnenstad. Het is er erg druk. „Kom niet meer naar de binnenstad als het niet nodig is en houd 1,5 meter afstand”, meldt de gemeente op sociale media.

Op de zogenoemde druktemeter van de binnenstad is te zien hoe rond 16.00 uur meerdere winkelstraten rood aangegeven zijn. Veel andere winkelstraten kleuren oranje. Rood betekent dat het te druk is en dan adviseert de gemeente om niet te gaan. Oranje staat voor toenemende drukte, met het advies om er bij voorkeur weg te blijven of later terug te komen.

De terrassen doen goede zaken in Groningen. Ⓒ venema media

Deelnemers tijdens de Hemelvaartdemonstratie in Den Bosch. Ze zijn het oneens met de coronamaatregelen. Ⓒ Rob Engelaar

Hemelvaartsdag trekt op veel plaatsen winkelend publiek. In Venlo en Roermond is Hemelvaart traditioneel een „Duitse Dag”: de steden worden dan overspoeld door Duitse koopjesjagers, die met name de binnensteden opzoeken en het Designer Outlet Center in Roermond.

Een woordvoerder van de gemeente Roermond noemde de drukte bij het center goed beheersbaar. Als het te druk dreigt te worden, gaan de slagbomen van het parkeerterrein dicht totdat de drukte afneemt. In Venlo worden bezoekers van buiten de stad verspreid over meerdere parkeergarages. Vooralsnog zijn in beide binnensteden geen extra maatregelen nodig.

15.00 - Fieldlab: honderden liefhebbers welkom voor Beethoven

Het Residentie Orkest uit Den Haag speelt vrijdagavond de Vijfde van Beethoven voor het eerst weer voor een, naar wordt gehoopt, redelijk gevulde zaal. Van de ruim duizend stoelen in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen wordt 80 procent te koop aangeboden aan negatief op corona geteste, niet-kwetsbare belangstellenden. Dat zijn mensen jonger dan zeventig jaar, zonder zeer ernstig overgewicht of lijdend aan bepaalde ziekten. Het evenement geldt als een zogeheten Fieldlab-evenement, waarmee wordt uitgezocht hoe dergelijke concerten ondanks het coronavirus veilig kunnen plaatshebben.

Genoemde voorwaarden komen dan ook van het RIVM. „Maar we gaan niet met een weegschaal bij de ingang staan. We doen vooral een beroep op het gezonde verstand”, aldus een woordvoerder van de organisatie. Bezoekers moeten contact houden via een speciale app. Behalve dat ze zich voor en na het concert moeten laten testen, moeten ze bereid zijn ter plekke aan eventuele temperatuurmetingen mee te doen en krijgen ze een sleutelkoord om de nek waarmee bewegingen en contacten worden geregistreerd.

Het concert is een ’opschalingstest’, waarbij meer mensen welkom zijn dan eerder. Bij het optreden van cabaretier Guido Weijers bijvoorbeeld, in het 1500 stoelen tellende Beatrixtheater in Utrecht, werden 500 plaatsen bezet. De animo voor het Fieldlab in Scheveningen viel medio deze week met 500 verkochte kaarten nog wel een klein beetje tegen. Verwacht werd op dat moment dat het aantal bezoekers zou oplopen tot 550-600.

Het publiek in het Zuiderstrandtheater wordt verdeeld in twee groepen: degenen die op de begane grond zitten en degenen die op het balkon mogen plaatsnemen. Daar mogen ze wel gaan zitten waar ze willen. De belangstellenden worden in groepjes om de tien minuten naar binnen gelaten. Zo lang ze hun plek niet hebben ingenomen, moeten ze een mondkapje ophouden en daar wordt ook nadrukkelijk op toegezien. Maar aan wie het kapje continu wil ophouden, kan ook worden verzocht het af te doen. Ook kan de bezoekers worden gevraagd dichter bij elkaar te komen dan op anderhalve meter. De garderobe is open en in de foyers worden ook versnaperingen aangeboden. Er is geen pauze.

De bezoekers mogen na afloop niet in de buurt van risicogroepen komen en moeten nog aan enquêtes meedoen.

7.00 - India meldt ruim 360.000 nieuwe besmettingen

India meldt donderdag 362.727 nieuwe coronabesmettingen. Het aantal doden is gestegen met 4120. Het totale aantal besmettingen is met de nieuwe cijfers gestegen naar de 23,7 miljoen. Het dodental in het land komt op 258.317 te staan.

Het Indiase dodental door de coronapandemie ging woensdag voorbij de kwart miljoen. Experts vermoeden echter dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Crematoria en begraafplaatsen zijn overbelast, waardoor nabestaanden lichamen achterlaten in de heilige Ganges-rivier. Na de vondst van 71 lichamen van vermoedelijke Covid-19-slachtoffers, hebben autoriteiten een net in de rivier geplaatst om de lichamen op te vangen.

Tijdens de tweede golf van de pandemie verspreidde het virus zich vooral in grote steden, maar wordt het ook veel aangetroffen in kleinere steden. De ziekenhuizen in India staan dusdanig zwaar onder druk, dat het land medische hulpmiddelen moet importeren om een kans te maken tegen de pandemie.

6.45 -Sinds lange tijd geen besmettingen en coronadoden op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en is er niemand overleden aan de gevolgen van het virus. Ook een dag eerder waren er geen besmettingen, toen overleed er wel een coronapatiënt. Daarmee lijkt de hevige coronagolf van de afgelopen maanden achter de rug. De laatste keer dat het eiland geen besmettingen kende, was bijna drie maanden geleden.

In de periode daarna steeg het aantal coronagevallen enorm tot meer dan 4700 geregistreerde besmettingen begin april. Nu zijn er voor zover bekend nog 113 mensen op het eiland besmet. In de afgelopen drie maanden zijn bijna 100 coronapatiënten overleden. Het totale dodental sinds het begin van de pandemie staat op 117.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is flink gedaald: van meer dan 130 in de eerste week van april naar 27 op woensdag. Van hen liggen er nu nog 19 op de intensive care. Meer dan een maand eerder lagen er nog meer dan 40 patiënten op de ic en waren 9 Curaçaose patiënten overgebracht naar de ic op Aruba.

Omdat het vaccinatieprogramma goed verloopt, is er deze maand begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen en worden op korte termijn meer versoepelingen verwacht.

Als gevolg van de enorme stijging van het aantal coronapatiënten op het eiland waren vanaf begin april tientallen Nederlandse artsen en zorgverleners naar Curaçao gevlogen om te helpen. Verreweg de meesten zijn inmiddels weer terug naar Nederland.