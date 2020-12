’Zwemles staat op omvallen, een nationale ramp dreigt’

Volgens voorzitter Shiva de Winter zijn de geldende steunpakketten vanuit de overheid „bij lange na niet voldoende en vele kijken richting het einde van hun kunnen. Het massaal omvallen van zwemscholen en zwemlesaanbieders zou een regelrechte nationale ramp betekenen voor het zwemonderwijs, veiligheid en continuïteit van onderwijs. Het onbegrip is extreem groot dat de huidige zwembranche zwijgt en het in stilte laat gebeuren.”

De NSWZ heeft een brief gericht aan zwemscholen en zwembaden in Nederland en roept hen op de krachten te bundelen, informatie te delen en als één naar het ministerie van VWS te stappen en het belang van steun voor de branche aan het licht te brengen. De NSWZ stapte eerder dit jaar ook al naar het ministerie om een stem in de onderhandeling te krijgen en aandacht te vragen voor de problematiek in het zwemonderwijs.

De NSWZ wil een gesprekspartner worden in de overleggen voor het zoeken naar een oplossing voor het voortbestaan van de zwembaden en zwemscholen. De Stichting wil in 2021 zo snel mogelijk met de basisscholen weer starten met zwemonderwijs om te zorgen dat zo veel mogelijk zwemlesaanbieders kunnen blijven bestaan.