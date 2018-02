Rigiditeit Ollongren onbegrijpelijk

Van alle typeringen die op Kajsa Ollongren zijn losgelaten, steekt er eentje met kop en schouders boven de rest uit. ’Gehuld in haar cape / Van gevulde lulkoek / Wenst ze het voetvolk / Een zwijgend moeras.’ Deze onovertroffen strofen zijn van Johnny Ceres jr., huisdichter van de Volkskrant. Hij schetst daarin een drama dat verder reikt dan een in opspraak geraakte minister van Binnenlandse Zaken die niet alleen het referendum wil afschaffen, maar ook bepaalt dat er geen referendum komt over die afschaffing. Noem het gerust een machtsgreep. In het huidige bestuursklimaat komt Ollongren ermee weg. En ook met het feit dat ze de procedures rond introductie van wetten niet kende en in gebreke bleef bij het informeren van de Kamer. Daar maalt ze niet om.