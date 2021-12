Banksy steunt verdachten neerhalen beeld Bristol: ’zodat ze een biertje kunnen drinken’

Het beeld van Edward Colston werd op 7 juni 2020 neergehaald en in het water gegooid door demonstranten tijdens een protest tegen racisme in de Engelse stad. De protesten leidden tot een discussie over controversiële standbeelden. Het omvergetrokken beeld van Colston is niet teruggeplaatst, maar naar een museum gegaan voor een expositie over Black Lives Matter.

Banksy zegt dat alle opbrengsten van de verkoop, 25 pond (ruim 29 euro) per shirt, naar de beklaagden gaan. „Zodat ze een biertje kunnen drinken.”

De shirts zijn te koop in een aantal kledingwinkels in Bristol, de thuisstad van Banksy.