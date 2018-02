’Verkrachter van 15 jaar actief in Almere’

Dat meldt de lokale nieuwssite Almere Nieuws, dat een van de pamfletten in bezit heeft. De politie weet ervan en heeft een onderzoek ingesteld. Of er daadwerkelijk een ’verkrachter’ actief is, wil de politie niet bevestigen.

De jongen zou samen met vrienden meisjes bedreigen en tot seksuele handelingen dwingen. Zijn foto is op de pamfletten geplaatst. „U bent gewaarschuwd. Pas op met uw meisjes!”, zo staat er geschreven.

De waarschuwingen zijn verspreid in de wijken Danswijk en Tussen de Vaarten, ten oosten van Almere Stad. Bekijk hieronder de volledige flyer.