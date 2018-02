VIDEO - Is de Opel Insignia GSi zijn label waard?

Luberon - Opel heeft het GSi-label afgestoft. Voor het eerst in jaren zit het nu op de gloednieuwe Opel Insignia GSi. Maar waar je vroeger naast uiterlijk vertoon ook flink meer vermogen kreeg, is dat nu niet het geval. Nee, de motor met 260 pk van de auto kennen we al. Dus wat heeft Opel nu precies aangepakt? Autovisie-redacteur Werner Budding rijdt Opels nieuwste sportsedan in de Provence om dat uit te zoeken.