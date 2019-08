Blusvliegtuig stort neer in zuiden Frankrijk

Het toestel was betrokken bij bluswerkzaamheden rond het dorp Générac. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand.

Het gecrashte vliegtuig was relatief klein en kon 3600 liter water meenemen. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt.

Rond het dorp Générac woedt al dagen een grote natuurbrand. Ⓒ AFP

De brand heeft inmiddels een gebied met een omvang van zo’n 800 hectare in de as gelegd. De autoriteiten sluiten niet uit dat het vuur is aangestoken.

De harde wind compliceert de bluswerkzaamheden. De brandweer waarschuwt dat de situatie zaterdag verder kan verslechteren.