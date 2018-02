’Burgemeester Huizen viel zeven vrouwen lastig’

Dat meldt NH Nieuws. Een week geleden werd bekend dat de burgemeester per direct vertrok wegens ’grensoverschrijdend gedrag’. Hertog was sinds 2010 burgemeester van de Noord-Hollandse plaats.

Huizen wilde niet zeggen wat er precies was gebeurd, maar maakte donderdag toch meer details bekend. Zes van de zeven vrouwen - medewerkers van de gemeente - hebben een officiële klacht ingediend bij de vertrouwenspersoon van de gemeente. Het zevende slachtoffer werkt voor een extern bedrijf dat zaken doet met de gemeente.

Het eerste signaal over het gedrag van Hertog kwam eind vorig jaar, waarna hij werd aangesproken op zijn gedrag. Een maand later ontving de gemeentesecretaris „ernstigere berichten.”

Porno

Het is niet voor het eerst dat Hertog in opspraak raakt. Als burgemeester van Haarlemmermeer bracht hij in juni 2006 die gemeente ernstig in verlegenheid toen - dankzij een lek in het ambtelijk apparaat - aan het licht kwam dat hij op zijn door de gemeente verstrekte thuiscomputer pornosites had bezocht. Datzelfde jaar stapte hij op na een vernietigend rapport over de Schipholbrand.