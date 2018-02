Politici grappen en grollen: ook doktertje spelen?!

VVD-Kamerlid Dijkstra moest naar eigen zeggen hard lachen toen hij in de krant las dat volgens de commissie ’Platform Scheiden zonder Schade’, onder leiding van oud-minister André Rouvoet (ChristenUnie), ouders cursus zouden moeten kunnen volgen om zich voor te bereiden op het ouderschap. „Wat willen ze doen, doktertje spelen?!”, hikt hij nog na.

Collega-Kamerlid Ziengs vult hem maar al te graag aan. „Ik dacht dat er dan ook lessen kunnen komen hoe er baby’tjes worden gemaakt”, zegt hij met een vette knipoog. „Of heb ik het dan weer verkeerd begrepen?!”

’Geen betutteling’

„Het probleem met dit soort cursussen is dat de ouders die eraan meedoen vaak nou juist de ouders zijn die het niet ’t meest nodig hebben”, probeert VVD-Kamerlid Judith Tielen de liberale bezwaren wat genuanceerder te verwoorden. Maar ook zij benadrukt: „Voor betuttelende verplichtingen is de VVD niet te porren.”

PVV-Kamerlid Bosma slaat zichzelf er nog maar eens over op de borst dat hij zijn kroost zonder cursus heeft weten groot te brengen. „Ik ben ongediplomeerd ouder”, verklaart hij. „En ik heb nog geen signalen gekregen dat mijn kinderen voor galg en rad opgroeien.”

Minister weinig enthousiast

Naast ’ouderschapsgym’ doet de commissie nog een reeks aan voorstellen. D66-Kamerlid Bergkamp vindt dat sommige ideeën wel erg in de privé-sfeer treden, zoals het advies om huwelijkstherapie in het basispakket op te nemen. Ook het idee dat iedere gemeente een scheidingsloket moet hebben, schiet in het verkeerde keelgat. „Dit is wel heel veel overheidsbemoeienis.”

Minister Dekker (Justitie), die het rapport gisteren in ontvangst nam, lijkt dan ook niet van plan alle suggesties onverkort over te nemen. Zo toont hij zich weinig enthousiast over het ouderschapsgym-voorstel. „Daar laat ik me nog maar eens goed over informeren.”