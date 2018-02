Hulpclubs ’met billen bloot’ in parlement

Roland Van Hauwermeiren, chef van de Oxfam-afvaardiging op Haïti, is het gezicht geworden van de misstanden in de sector, die veel verder reiken dan Oxfam alleen. Ⓒ YT

Den Haag - De Tweede Kamer gaat hulporganisaties in het openbaar horen over misstanden in de sector. Aanleiding is de stroom onthullingen over prostitutiebezoek, wangedrag en seksueel misbruik in de gebieden waar het personeel geacht werd hulp te verlenen.