Kevin vindt het niet zo grappig meer

Ondertussen wordt haar wederhelft in het andere kamp beroerder wakker, na het zien van de eerste beelden. Als Kevin op dat moment had geweten wat voor beelden er voor hem in het verschiet liggen, dan had hij de programmamakers gesmeekt om die eerste opnames in de loep te blijven afspelen.

Stug rolkussen

In de relaties van Vanessa en Jeremy en die van Tim en Deborah is vooralsnog geen scheurtje te bekennen. Laatstgenoemde kroop onder de wol met het idee dat haar Tim zijn hotelkamer heeft afgebakend met briefjes waarop de legendarische Benglishe tekst ’Girls not allowed unless Deborah Leemans’ prijkt, terwijl hij zijn liefde voor haar al nachtenlang projecteert op een stug rolkussen gehuld in één van haar t-shirts. Er zijn dus vrouwen die dat romantisch vinden, niet infantiel. Lucky Tim. Ze hebben beiden ongetwijfeld gedroomd over huisje, tuintje, kindje.

Bij Vanessa en Jeremy loopt alles dermate vlekkeloos dat het saai begint te worden. Wie van de verleiders weet daar het eerste haarscheurtje bloot te leggen?

Groepsdate

In het mannenresort lijken Mezdi en Kevin te zijn geschrokken van hun eigen gedrag. Er staat een groepsdate op de planning en Kevin ziet dat eventjes niet zo zitten. Maatje Mezdi praat hem er bovenop, waarna Kevin zijn moed bij elkaar raapt. Ondertussen geeft Tim zijn eigen Deborah in 2d achter glas een dikke pakkerd en een ongecompliceerde, knusse groepsdate aan boord van een schip kan beginnen.

Kijk jongens, ik kan van een boot afspringen. Ⓒ Screendump RTL

Voor hun vriendinnen de uitgelezen kans om eens in het mannenresort rond te neuzen. Het geeft Deborah en Vanessa nogmaals bevestiging dat hun vriendjes goed bezig zijn. Danielle krijgt vooral bevestiging hoe Mezdi de camera’s slim af denkt te zijn en twee gezichten heeft. „Thuis doet hij alleen parfum op bij speciale gelegenheden en nu is hij hier en is die fles al bijna leeg.” Nou, dan weet je wel.

Hoogtepunt

Terwijl Kevin zijn wonden likt, ontpopt Megan zich na al die jaren in de maling te zijn genomen door hem als een ware killerlady. Ze geniet met volle teugen, en spijt? Dan had Kevin zich maar eerder moeten bedenken.

Dieptepunt

De tot nu toe enige versierpoging van verleider Gino. Hij vraagt Vanessa wie volgens haar de grootste players zijn, die tot zijn grote verbazing zijn naam noemt. „Nee, maar als dat echt mijn insteek was geweest dan had ik je toch heel anders benaderd?” Vanessa prikt sneller dan het licht door zijn tactiek heen. Jammer joh.

Wat fluistert Tim hier in het oor van Mezdi terwijl hij vakkundig zijn microfoon afdekt? Ⓒ Screendump

Verrassing

Hoe ’solid’ de relatie tussen Deborah en Tim aan het begin van de aflevering nog lijkt te zijn, weet verleidster Cherish aan het eind van avond toch een gevoelige snaar bij de 30-jarige hofnar te raken. Het is volgens hem een mooie dame met prachtige ogen en tanden, maar niet zijn type. Toch vragen we ons dan allemaal af: wat fluistert Tim na een onderonsje met de verleidster in het oor van Mezdi, terwijl hij vakkundig zijn microfoon afdekt?

