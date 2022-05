Hardrijders nog niet aan banden ondanks inzet van Victor Veilig en Nijntje

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de inzet van maatregelen, waarbij illustraties uit kinderboeken gebruikt worden, zoals Nijntje uit de populaire peuterboekenreeks.

De verwachting was dat het zien van een Bruna-tekening bij automobilisten direct de associatie van kinderen oproept, zodat die hun snelheid zouden matigen. Het onderzoek geeft aan dat dit gebeurt en dat de snelheid gemiddeld met zo’n vier kilometer per uur naar beneden gaat. Het duurt alleen niet lang, want na de eerste week sorteren de borden vrijwel geen effect meer.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is teleurgesteld over dit patroon. „Want hardrijden is nog altijd, met afleiding en te veel alcohol achter het stuur, de belangrijkste ongevalsoorzaak”, stelt zegsman Rob Stomphorst.

Schipbreuk

„Het is jammer dat dit soort initiatieven, die beperking van de snelheid moeten bevorderen, bijna allemaal schipbreuk lijden. Een flitspaal of agent met een lasergun langs de kant is het meest effectief, maar wordt tegelijkertijd het minst ingezet omdat de politie al te veel taken op haar bordje heeft”, meent Stomphorst.

„Maar we hebben wel een ander idee om het aantal doden en gewonden in het verkeer door het hardrijden aan te pakken. Wij pleiten namelijk voor subsidie voor automobilisten die hun voertuig technisch laten aanpassen met een snelheidsbegrenzer die bestuurders waarschuwt als de lokale maximumsnelheid overschreden wordt.”

„Waarom wel geld krijgen als je elektrisch gaat rijden en niet als je veiliger wilt gaan rijden?”, vraagt Stomphorst zich af. „Want duurzaamheid en minder CO2-uitstoot is prachtig, maar levens redden door veiliger te rijden is dat toch ook? De Intelligent Speed Adapter (ISA) wordt per juli verplicht in nieuwe auto’s, maar dan rijden er nog altijd ruim acht miljoen zonder.”

"De techniek is er, we hebben nu alleen een zetje nodig"

In 2021 vielen er 582 doden in het verkeer en 21.000 ernstig gewonden. „Te hard rijden is de belangrijkste ongevalsoorzaak, dus daar moeten we op focussen”, aldus Stomphorst.

„De techniek is er om dat te realiseren. We hebben alleen een zetje nodig.”

Initiatief

De politie ziet wel wat in het VVN-plan. „Wij juichen elk initiatief toe waardoor een bestuurder wordt gestimuleerd zich aan de regels te houden. Een verkeersdeelnemer bewustmaken van zijn of haar snelheidsoverschrijding, bijvoorbeeld door een technische voorziening, kan daaraan bijdragen”, zegt politiebaas Paul Broer.