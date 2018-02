Oxfam van Haïti gegooid na orgies

Dat besluit is donderdag genomen na alle commotie over de beschuldigingen van seksueel wangedrag door medewerkers van de hulporganisatie, zo heeft de minister van Planning en Externe Samenwerking Aviol Fleurant bekendgemaakt.

Fleurant sprak van „ernstige tekortkomingen” bij Oxfam in 2010 en 2011. Dat is nog mild uitgedrukt: na berichtgeving van het Britse The Times bleek dat Oxfam in een intern rapport seksfeesten - met mogelijk minderjarigen - organiseerde op Haïti, waarmee de slachtoffers van de ramp werden uitgebuit.

Een incident? Het lijkt erop dat chef Roland Van Hauwermeiren jarenlang seks heeft gehad met een minderjarig meisje voor geld. Zo kon zij haar baby voeden. Van Hauwermeiren beloofde haar gouden bergen, die nooit zouden komen. „Hij had me gewoon kunnen helpen zonder me geld te geven om seks met hem te hebben. Als ik nu aan hem denk, besef ik dat hij een zieke man was.”

Of de organisatie haar werkzaamheden mag hervatten in Haïti, wordt binnen een maand of twee beslist.