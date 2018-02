Onderzoek seksuele intimidatie

Doorgaans worden onzedige akkefietjes in politiek Den Haag met de mantel der liefde toegedekt. Slechts een enkele keer komt een affaire aan het licht, zoals toen voormalig SP-Kamerlid Harry van Bommel in 2007 zijn excuses moest aanbieden voor ’te amicaal’ gedrag jegens een Jordaanse ambassademedewerkster.

Maar Arib heeft ’sociale veiligheid’ als een van haar speerpunten geformuleerd. Daarom wil ze een ’werkbelevingsonderzoek’ onder alle Tweede Kamermedewerkers, waarbij seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen ook aan de orde komen.

Daarbij wordt gekeken hoe de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de vertrouwenspersonen in de Kamer kunnen worden verbeterd. Of er tot nu toe sprake is van veel klachten, is de woordvoerder niet bekend.