Buitenlandminister Armenië ontmoet Azerbeidzjaanse ambtgenoot

Het doel van de ontmoeting was de overeenkomst die de leiders van beide landen in mei van dit jaar sloten „om verder te gaan met de gesprekken over een toekomstig vredesakkoord” kracht bij te zetten. Het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een verklaring dat de ministers „uiteenlopende zaken rond het normaliseren van de banden tussen de twee landen hebben besproken.” Volgens de verklaring heeft Mirzoyan Azerbeidzjan onder meer opgeroepen Armeense krijgsgevangenen vrij te laten.

In het najaar van 2020 werd er een zes weken durende oorlog gevoerd aan de grens met Azerbeidzjan. Eind vorig jaar laaide het conflict opnieuw op en kwamen twee Armeense militaire bases in handen van Azerbeidzjan. Na bemiddeling van Rusland kwamen de landen een staakt-het-vuren overeen.

Tijdens de oorlog die twee jaar geleden aan meer dan 6500 mensen het leven kostte, kreeg Azerbeidzjan de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. Sinds de jaren negentig stond het gebied, dat deel is van Azerbeidzjan, onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië.

President Ilham Aliyev van Azerbeidzjan en de Armeense premier Nikol Pasjinjan spraken elkaar in april en mei in Brussel, waarbij de Europese Unie optrad als bemiddelaar. Volgens Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, worden de vredesgesprekken tussen de leiders in juli of augustus hervat.