Pauwen komen buurten op balkon in Utrecht

Benjamin Kat trof de pauwen aan in zijn afgesloten binnentuin. Ⓒ Eigen foto

Utrecht - Bijzonder bezoek in de Utrechtse wijk Zuilen: de pauwen die in het nabijgelegen Julianapark wonen, komen steeds vaker even buurten, en hebben afgelopen weekend zelfs hun gezicht laten zien in een afgesloten binnentuin, een paar honderd meter van huis.