400 kilo cocaïne gevonden in Russische ambassade

Eind 2016 ontdekte ambassadepersoneel dat in een van de panden van de diplomatieke vertegenwoordiging 389 kilo coke was verstopt. Het spul zat in twaalf koffers, die als diplomatieke bagage naar Rusland zouden gaan. De Argentijnse politie werd ingelicht en die besloot in samenwerking met collega's in Rusland de cocaïne te vervangen door meel en de lading te volgen met gps-apparatuur.

Nu, veertien maanden later, is de operatie afgerond. Bullrich zei dat in haar land een Russische functionaris en een Argentijnse politieman zijn aangehouden. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. Hij verblijft vermoedelijk in Duitsland.