PVV: collega’s misbruiken #metoo

Tijdens een debat donderdagavond over seksuele intimidatie op de werkvloer betoogde Beertema dat dit weliswaar een probleem is, maar dat het niet nodig is om extra maatregelen te nemen zoals veel andere partijen wel willen. Dat vindt hij scoren over de ruggen van de slachtoffers. „Deze politici staan hier hun eigen voortreffelijkheid te shinen en dat is geen fraai gezicht”, foeterde de PVV’er.

Oxfam

Ook beschuldigde hij ‘links’ van selectieve verontwaardiging door wel volop kritiek te uiten op het misbruik binnen de rooms-katholieke kerk, „maar rond Oxfam etcetera blijft het dan doodstil”, verwijzend naar de actuele ophef over de kinderhulporganisatie.

Bekijk ook: Oxfam van Haïti gegooid na orgies

D66-Kamerlid Sjoerdsma reageerde gepikeerd en wierp Beertema tegen dat hij het probleem niet serieus neemt. „Toontje lager, iets meer op de inhoud”, maande de D66’er.

Maar Beertema wilde van geen ophouden weten en ridiculiseerde het onderzoek dat Sjoerdsma wil laten uitvoeren naar seksuele intimidatie bij de overheid. Volgens de PVV’er is daar geen enkele aanleiding toe. „Wat wil Sjoerdsma dan: een zedenpolitie in Nieuwspoort?”, spotte hij.

Onderzoek

In de rest van de Kamer is er echter wel oor naar het voorstel van Sjoerdsma. Een woordvoerder van Kamervoorzitter Arib laat ook weten dat er een onderzoek komt naar MeToo-praktijken in de Tweede Kamer. Binnenkort wordt dat officieel bekend gemaakt.