Opnieuw tientallen telefoons gestolen op Mysteryland

De politie verwacht nog meer aangiften. Het is niet duidelijk of de diefstallen iets te maken hebben met de gebeurtenissen vorig jaar en of er een bende actief is. De aangiften worden onderzocht.

Tijdens het dancefestival Defqon.1 in juni in Biddinghuizen werden zeven Colombianen aangehouden, die samen 122 gestolen telefoons bij zich hadden. Hun zaak komt in oktober voor de rechter.