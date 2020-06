Militairen opnieuw voor de rechter om aanranding

Toen de zaak in 2018 uitkwam, zorgde het voor grote ophef. Staatssecretaris Visser (Defensie) was zelfs zo geschokt door de verhalen van drie voormalig militairen die aangifte deden dat ze nog voor de strafrechter zich over het dossier had gebogen hen tonnen aan schadevergoeding uitkeerde.

Vorig jaar liet de meervoudige militaire strafkamer van de Arnhemse rechtbank echter niks over van het dossier. Alle verdachten werden vrijgesproken omdat de magistraten de beschuldigingen onvoldoende bewezen achtten. Het Openbaar Ministerie wilde aanvankelijk geen vervolging instellen, maar besloot dit pas te doen na de grote maatschappelijke ophef. Justitie tekende het hoger beroep aan.