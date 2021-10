Kim Jong-Un houdt hongerende Noord-Koreanen voor: eet meer zwarte zwanen

Om de animo tot het verorberen van de grote watervogels te vergroten, wordt het vlees fantastische kwaliteiten toegedicht, melden diverse internationale media. Zo zou het eten van het vlees van de Cygnus atratus helpen in de strijd tegen kanker.

Het land erkende in juni dat het na een tegenvallende oogst in een voedselcrisis was komen te verkeren en riep de bevolking op met creatieve oplossingen te komen. Miljoenen Noord-Koreanen hebben moeite om aan voedsel te komen. Kim Jong-un eigen fysiek leek in stevig contrast te staan met de toestand in zijn land, maar ook hij lijkt in de laatste maanden een flink aantal kilo’s kwijt te zijn geraakt.

Volgens de staatsmedia zoals de krant Rodong Sinmun is het vlees van de zwarte zwaan ’heerlijk’ en heeft het ’medicinale kwaliteiten’. Het op grote schaal fokken van de dieren moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de levensstandaard in Noord-Korea. Volgens de propaganda bevat het vlees van de zwarte zwanen bijzonder veel proteïne en gezonde hoeveelheden immunoglobine en linolzuur en zijn er stoffen gevonden met ’anti-kanker-eigenschappen’.

Onlangs werd een nieuw zwartezwanenfokkerij geopend aan de oostkust van het land.