’Laatste beetje Nalini afgepakt’

Jaap en Mala Damman verloren vijf jaar geleden hun 30-jarige dochter. En nu hun kleinzoon. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Ze verloren vijf jaar geleden hun hoogzwangere dochter Nalini. Het leek sterk op een moord, maar Nalini’s verdachte ex-vriend werd vrijgesproken. Het drama is compleet nu Mala en Jaap Damman van de rechter ook hun 10-jarige kleinzoon, toegewezen aan de vader, niet meer mogen zien. „Het kind is het laatste wat we nog van onze dochter hadden.”