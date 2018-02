Turkije reageert boos op erkenning Armeense genocide

„Wij wijzen de beslissing van het Nederlandse parlement ten strengste af”, zo begint het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken. „De ongefundeerde beslissing van het parlement van het land dat toeschouwer was tijdens de genocide in Srebrenica, nog steeds een open wond in Europa, hoort niet thuis in de geschiedenis. Het is niet legaal bindend en heeft geen enkele waarde.”

De beslissing van Nederland verbetert de moeilijke diplomatieke relatie met Turkije, die escaleerde toen minister Fatma Kaya vorig jaar naar Rotterdam toog, geenszins. Toch is van een officieel regeringsstandpunt geen sprake. Turkije wijst erop dat het Nederlandse kabinet, in tegenstelling tot de Kamer, de genocide niet erkent.