Brandstof ’stapsgewijs’ terug, bedjes staan klaar op Schiphol

„Het systeem van Aircraft Fuel Supply regelt de toevoer van kerosine op de hele luchthaven, maar ligt plat. Er wordt met man en macht gewerkt aan oplossingen”, meldde een Schiphol-woordvoerster eerder vandaag. Er zijn verschillende tankmaatschappijen op Schiphol actief maar die zijn afhankelijk van de infrastructuur, beheerd door Aircraft Fuel Supply.

Inmiddels werkt het Aircraft Fuel Supply-systeem weer. De brandstoftoevoer wordt „voorzichtig en stapsgewijs” weer opgestart.

De meeste vluchten worden vanavond geannuleerd. De luchthaven heeft noodbedjes ter beschikking gesteld. KLM verwacht ook donderdag nog problemen, liet de maatschappij weten. „De verwachting is dat de operatie donderdag gefaseerd opgestart kan worden. Dit betekent dat er dan mogelijk eveneens een aantal vluchten wordt geannuleerd”, aldus KLM.

Reizigers van wie de vlucht is geannuleerd, hoeven niet naar de luchthaven te komen, aldus KLM.

Volgens Schiphol wordt er met man en macht gekeken hoe het ernstige probleem heeft kunnen optreden en waarom er geen back-up is. „Wij weten nu echt niet wat er is gebeurd. We hebben een extern bedrijf ingehuurd om de brandstof goed te regelen. Het is aan hen om een verklaring te geven en het systeem zo snel mogelijk weer op te starten”, vindt de zegsman.

Overigens krijgen reizigers hun geld niet terug, denken organisaties die zich bezighouden met schadeclaims, zoals AirHelp en EU Claim.

Eerdere storingen

Vorig jaar had Schiphol nog te kampen met een grote stroom- en computerstoring, waardoor het totale chaos was op de luchthaven. Ook toen haalden critici al met fronsende wenkbrauwen uit naar de gebrekkige systemen op deze cruciale infrastructuur. Schiphol beloofde beterschap.

Vliegmaatschappijen schrappen noodgedwongen steeds meer vluchten. Dat zijn er nu al meer dan honderd vandaag. Ook de komende dagen kunnen vluchten vertraagd zijn, zo wordt gewaarschuwd.

’Gevaarlijke situatie’

Reizigers op Schiphol laten weten dat de lounge inmiddels vol staat. Bij eetgelegenheden zouden lange rijen staan. „Er ontstaat hier een gevaarlijke situatie waar mensen geen kant meer op kunnen achter de douane”, laat Alexandra Stodel weten, die in de C-pier staat.

Verhaal gaat onder de foto verder.

’Gevaarlijke situatie dreigt in de C-pier.’ Ⓒ Eigen foto

Ondertussen is het achter de douane ’geen pretje meer’, vertelt Meint Waterlander, die hoopte naar het Griekse Zakynthos te vliegen. „We hebben net voedselbonnen gekregen. Dat is in ieder geval iets, maar niemand weet iets.”

Inmiddels lijkt het erop dat de vlucht van Waterlander is geannuleerd. ,,Er stond op het bord dat de gate gesloten is, en op de site van Transavia staat dat de vlucht niet doorgaat.” Probleem: de koffers zijn ingeleverd en het bureau van Transavia is inmiddels gesloten. ,,Transavia is gevlucht. Dit is Schiphol anno 2019.”

Omroepsystemen

Vanuit zijn werk als communicatiedeskundige heeft hij wat aan te merken op hoe de luchthaven dit oppakt. „Vorig jaar is er natuurlijk ook zo’n situatie geweest”, vertelt hij. „Je mag toch verwachten dat ze inmiddels een plan B zouden hebben als zoiets als dit gebeurt. Er hangen overal schermen en er zijn omroepsystemen. Houd mensen op de hoogte, dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn.”

Bekijk hieronder hoe het woensdagavond op Schiphol vertoeven is: