Tankstoring legt Schiphol plat, vluchten wijken uit

,,Er kan haast geen vliegtuig meer vertrekken, omdat het systeem van Aircraft Fuel Supply plat ligt. De oorzaak is niet bekend. Het systeem regelt de toevoer van kerosine op de hele luchthaven. Er wordt met man en macht gewerkt aan snelle oplossingen om de vliegstroom weer op gang te krijgen. Maar dit zal wel vertragingen opleveren”, aldus een Schiphol-woordvoerster. Er zijn verschillende tankmaatschappijen op Schiphol actief, maar die zijn afhankelijk van de infrastructuur, beheerd door Aircraft Fuel Supply. Die geeft nog geen commentaar.

KLM laat al weten dat er ook noodgedwongen vluchten geschrapt gaan worden. ,,Wij zullen moeten afwachten wanneer de storing is verholpen. Het duurt al uren, dus het begint vervelend te worden. Losse tankwagens kunnen de ergste nood lenigen.”

Een vlucht uit Tel Aviv is uitgeweken naar Rotterdam Airport. Ⓒ Screenshot Flightradar

Bijtanken

Vakantievliegers als TUI proberen vluchten om te leiden, bijvoorbeeld via een tankstop in Luik. ,,Zodoende willen we toeristen in ieder geval vandaag nog op hun vakantiebestemming laten komen. Vertraging is niet te voorkomen, maar dit is voor ons echt overmacht. We zoeken noodgrepen via onze Benelux-operatie”, zegt woordvoerster Petra Kok.

Transavia beraadt zich op stappen om de operatie komende uren te redden. ,,Maar ook wij kunnen dit probleem niet zelf oplossen. Sommige wachtende vliegtuigen zitten vol passagiers. Het gaat om tientallen vluchten die worden gedupeerd. Er zullen zeker annuleringen volgen.”

Inchecken kan

Op Schiphol Plaza en bij de incheckbalies is tot nu toe weinig te merken van de chaos die zich bij de platforms en gates moet afspelen. Alleen de borden met vertrekkende vluchten verraden dat er achter de security-check een groot probleem is. Vertragingen van soms wel enkele uren worden aangekondigd.

Maar reizigers kunnen gewoon inchecken en door de beveiliging. Een stel dat in de avond naar China vliegt maakt zich rond de klok van vijf uur dan ook nog niet druk over het mogelijk naderende onheil. ,,We zijn rijkelijk vroeg’’, zegt de man. ,,We vliegen pas om negen uur vanavond en tot nu toe wordt er voor onze vlucht geen vertraging aangegeven. We zien het wel, we kunnen er toch niets aan doen. Ze zullen wel ergens koffie hebben’’, relativeert hij.

Even verderop bij de veiligheidscontrole staat de familie Michels. Het gezin heeft net ingecheckt bij Transavia voor hun vlucht naar Kos. ,,Tot nu toe gaan we twintig minuten later dan gepland boarden’’, zegt vader Fred. ,,Dus ach, als dat het is, valt het mee’’. Zijn vrouw is er minder gerust op: ,,Ik bereid me op het ergste voor.’’