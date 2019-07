Tankstoring Schiphol: bedjes gereed, morgen ook problemen

Wat is het probleeem? „Het systeem van Aircraft Fuel Supply regelt de toevoer van kerosine op de hele luchthaven, maar ligt plat. Er wordt met man en macht gewerkt aan oplossingen”, aldus een Schiphol-woordvoerster. Er zijn verschillende tankmaatschappijen op Schiphol actief, maar die zijn afhankelijk van de infrastructuur, beheerd door Aircraft Fuel Supply.

De storing in de centrale brandstoftoevoer op Schiphol duurt nog de hele avond. Dat is nu de verwachting van de luchthaven. Brandstofbeheerder Aircraft Fuel Supply heeft de oorzaak nog steeds niet gevonden. Er komt al de hele middag geen druppel kerosine meer uit de leidingen.

Sommige vakantievluchten van onder andere TUI proberen via een ingelaste tankstop in bijvoorbeeld Luik alsnog van Schiphol weg te komen met een halflege tank. De meeste vluchten worden vanavond geannuleerd, ook van KLM en Transavia. KLM verwacht ook donderdag nog problemen.

Volgens Schiphol wordt er met man en macht gekeken hoe dit ernstige probleem heeft kunnen optreden en waarom er geen back-up is. „Wij weten nu echt niet wat er is gebeurd. We hebben een extern bedrijf ingehuurd om de brandstof goed te regelen. Het is aan hen om een verklaring te geven en het systeem zo snel mogelijk weer op te starten”, vindt de zegsman.

Eerdere storingen

Vorig jaar had Schiphol nog te kampen met een grote stroom- en computerstoring, waardoor het totale chaos was op de luchthaven. Ook toen haalden critici al met fronsende wenkbrauwen uit naar de gebrekkige systemen op deze cruciale infrastructuur. Schiphol beloofde beterschap.

Vliegmaatschappijen schrappen noodgedwongen steeds meer vluchten. Dat zijn er nu al meer dan honderd vandaag. De vertragingen kunnen in de dagen lopen.

’Gevaarlijke situatie’

Reizigers op Schiphol laten weten dat de lounge inmiddels vol staat. Bij eetgelegenheden zouden lange rijen staan. „Er ontstaat hier een gevaarlijke situatie waar mensen geen kant meer op kunnen achter de douane”, laat Alexandra Stodel weten, die in de C-pier staat.

Verhaal gaat onder de foto verder.

’Gevaarlijke situatie dreigt in de C-pier.’ Ⓒ Eigen foto

Ondertussen is het achter de douane ’geen pretje meer’, vertelt Meint Waterlander, die hoopte naar het Griekse Zakynthos te vliegen. „Het lijkt er steeds meer op dat dat niet gaat gebeuren”, vertelt de vakantieganger. „We hebben net voedselbonnen gekregen. Dat is in ieder geval iets, maar niemand weet iets. Ook Transavia-mensen hebben geen idee wat er gebeurt.”

Vanuit zijn werk als communicatiedeskundige heeft hij wat aan te merken op hoe de luchthaven dit oppakt. „Vorig jaar is er natuurlijk ook zo’n situatie geweest”, vertelt hij. „Je mag toch verwachten dat ze inmiddels een plan B zouden hebben als zoiets als dit gebeurt. Er hangen overal schermen en er zijn omroepsystemen. Houd mensen op de hoogte, dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn.”

Heeft u last van de storing? Mail uw verhaal naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of neem contact met ons op via de whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952