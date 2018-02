ANWB vreest: veel wintersporters gaan stranden

,,We hebben niet alleen in ons land, maar ook op onze steunpunten in München en Lyon een absolute topbezetting en zijn op alles voorbereid. Want niet alleen vrezen we veel ski-ongevallen, ook denken we te maken te krijgen met veel reizigers die stranden vanaf of op weg naar hun vakantiebestemming”, verwacht Annelies Tichelaar van de ANWB

,,De extreme temperaturen die vanuit het oosten Europa binnentrekken, zijn echt uitzonderlijk en daar moet je je tegen wapenen. Doe je dat niet, dan roep je het onheil over je af. Zo zullen automobilisten die niets ondernemen tegen de Siberische kou de komende dagen letterlijk van een koude kermis thuiskomen”, meent Tichelaar.

Lijkt makkelijk, maar gaat mis

De ANWB waarschuwt iedereen die de weg opgaat goed voorbereid van huis te gaan. ,,De tips die wij geven lijken allemaal vanzelfsprekend, maar nog steeds zijn er veel mensen die alleen in ons land al stranden”, zegt de woordvoerder.

De Wegenwacht zal daarom vanaf dit weekeinde opschalen en extra manschappen oproepen die op cruciale wegen stand-by zullen staan. Op normale dagen helpen we zo’n 3.000 weggebruikers die met pech komen te staan, maar met temperaturen van min 15 graden volgende week in ons land zullen dat er wel 4.000 gaan worden”, verwacht Tichelaar.

’Test je startmotor’

Mensen die vandaag en morgen op wintersport gaan of terugkeren moeten zich wapenen tegen de kou. ,,Er vertrekken zo’n 450.000 landgenoten richting de sneeuw en een paar honderdduizend keren weer huiswaarts. Die zullen ongetwijfeld in lange files terecht komen. Ons advies is: tijdig tanken, warme kleding dragen en genoeg eten en drinken binnen handbereik hebben.”

Ook adviseert de automobielclub wintersporters een keer tussentijds hun auto te starten. ,,Als ze een week stilstaan met deze temperaturen moet je maar afwachten of je accu en startmotor het nog doet. Maak dus even een ritje om te voorkomen dat je bij vertrek alsnog stil komt te staan”, aldus de woordvoerder.

Files op A99 en A8

De ANWB voorspelt dat wintersporters die naar of door Duitsland rijden, vooral bij München (A99) en de A8 Karlsruhe/München/Salzburg te maken krijgen met files. In Oostenrijk is het vooral druk op de B179, de route via de Fernpas tussen de Duitse grens en Nassereith. Ook op de A10 Salzburg-Villach is het stilstaan, net als op wegen richting Tirol, Vorarlberg en het Salzburgerland.

Frankrijk verwacht morgen tussen 09.00 en 16.00 uur lange files op de A40 Mâcon-Chamonix en op de A43 Lyon-Chambéry. Vooral de laatste kilometers van de N85 Grenoble-Gap en de N90 Albertville-Bourg St. Maurice bij Moûtiers vormen een knelpunt. In Zwitserland zijn de belangrijkste knelpunten de A1 Zürich-Bern en de St. Gotthardtunnel in de A2 Basel-Chiasso.