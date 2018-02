Op naar Costa del Hoorn

Projectleider Zigenhorn, bestuurder Stam en wethouder Tap (v.l.n.r.) hebben de vakantiesfeer al te pakken. Ⓒ Martin Mooij

Hoorn - Waar heel Nederland in de ban is van het ijs, stijgt de temperatuur in het historische stadje Hoorn tot ongekende hoogte nu daar de plannen zijn ontvouwd voor een heus strand. En geen kinderachtig stukje zand, maar een vlakte van een kilometer lengte en honderd meter breed die de gemeente nog meer grandeur moet geven.