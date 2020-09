Ov gaat op jacht naar reizigers

De ov-bedrijven willen door een campagne weer meer reizigers trekken. Tegelijkertijd zal er meer toezicht worden gehouden op de naleving van de coronaregels. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Het voltallige openbaar vervoer in Nederland start maandag een campagne om meer reizigers te werven in trein, bus, tram en metro. ’Het OV is OK’ kost miljoenen en duurt tot eind november. „NS, streek- en stadsvervoerders, allemaal doen ze mee. Overal zijn we komende tijd te horen en te zien. Dat is nog nooit vertoond.”