Zo snel als licht? Nieuwbouwhuis vaak trager door gemiste aansluiting

Volgens VEH komt het regelmatig voor dat op het moment dat een aannemer al klaar is met de bouw, het nog twee maanden duurt voordat de woning kan worden aangesloten. „We hebben vele tientallen klachten en verhalen van gedupeerde kopers gehoord”, verklaart een woordvoerder.

Veel schade

„Zonder aansluiting op de nutsvoorzieningen kan een huis niet opgeleverd worden, omdat je niet weet of de woning voldoet. Je weet niet of alles werkt, dus kan het officiële moment van overdragen niet plaatsvinden. Dat levert veel schade op. Mensen moeten in de tussentijd ergens bivakkeren, spullen moeten in de opslag en afspraken met keukenleveranciers en stukadoors lopen in de soep.”

Het is moeilijk te zeggen wie er dan schuldig is, vindt de VEH, die graag wil dat de minister dit uitzoekt en passende maatregelen neemt. „Netbeheerders huren installatiebedrijven in, die ondertussen ook bezig zijn met netwerkverzwaringen en het neerzetten van laadpalen. Daarnaast moeten gemeenten vergunningen afgeven en hebben ook aannemers en projectontwikkelaars hun eigen voorkeuren die minder rekening houden met andere partijen”, zegt de woordvoerder.

Volgens Ingrid Thijssen, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander, stuit haar organisatie op een tekort aan opgeleide technici, terwijl de nieuwbouwproductie sterk groeit. Bovendien doet ook de energietransitie en de bijbehorende netwerkverzwaring en aanleg van laadpalen een beroep op de schaarse capaciteit. „De komende jaren zal dit steeds meer voorkomen”, zegt ze.

’Netwerkbedrijven schuldige’

Jan Fokkema, directeur van projectontwikkelaarsorganisatie Neprom, vindt de netwerkbedrijven verantwoordelijk. Hij kijkt ervan op dat nu het gebrek aan technici wordt aangevoerd als reden voor de vertraging. „Ook toen het nog crisis was ging het vaak mis. Dat kwam vaak omdat er niet goed gepland of overlegd werd”, zet hij. Fokkema pleit ervoor het opdrachtgeverschap voor het aansluiten van nieuwbouwprojecten bij de bouwers te leggen. „Dan kan dit onder dezelfde vergunning als de bouw. Bovendien hebben we uit onderzoek geconcludeerd dat het daar aanzienlijk goedkoper van wordt.”