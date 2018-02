’Pas op, dieven klunen ook!’

Suzanne Schat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid was afgelopen week nog in Boskoop bij een appartementencomplex voor een controle op inbraakpreventie. „’We wonen toch op een eiland’, zeiden de bewoners over hun achteringangen”, vertelt ze. „Water wordt gezien als een barrière waardoor het huis onbereikbaar is, maar zeker als er ijs ligt, loop je er als inbreker zo naartoe.” Nu het gaat vriezen is dus extra waakzaamheid geboden.

Anderzijds ontbreken precieze cijfers, laat Sybren van der Velden weten. De landelijk projectleider woninginbraken bij de politie speelt met het idee om komende vorstperiode te gaan tellen. Hij waarschuwt bovendien dat ook spullen in de tuin niet altijd veilig zijn. Een dief kan er zomaar vandoor gaan met een parasol, bankje of tuinstoel.

Schat vult aan: „80 procent van de diefstallen is een gelegenheidsactie. Dus zet die stoel bijvoorbeeld even vast met een kettingslot. Als ze snel kunnen toeslaan en aan de overkant via een weg kunnen vertrekken, ben je een makkelijk doelwit.”

Beiden hebben wel een tip voor wie vreest voor criminelen die plots richting de tuin glibberen. „Meld je aan voor een buurt-WhatsAppgroep en spreek met je buren af om een oogje in het zeil te houden. Dat kan prima als ze langs schaatsen.”